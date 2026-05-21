Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 22.05.2026. godine (petak) na području

Grada Tuzle

– u ulici Krečanska br.13, 15, 17 i 19 u vremenu 09:00 do 12:00 sati,

– u ulici Krečanska br.9, 11, do 11, 5E, 5F i 15A u vremenu od 12:00 do 15:00.