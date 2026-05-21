Planska isključenja električne energije na području TK

Adin Jusufović
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom: 

Dana 22.05.2026. godine (petak) na području

  1. Grada Tuzle

– u ulici Krečanska br.13, 15, 17 i 19 u vremenu 09:00 do 12:00 sati,

– u ulici Krečanska br.9, 11, do 11, 5E, 5F i 15A u vremenu od 12:00 do 15:00.

  1. Općine Sapna u naseljima: Kobilići Nezuk, Zaseok, Baljkovica, Kraljevići i Međeđa u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
  2. Općine Gračanica u naseljima: Mujačići, Rašljeva u Donjoj Orahovici, Bašići, Kamenica, Bajići i Dom Donja Orahovica u vremenu od 12:30 do 15:30 sati.

pročitajte i ovo