Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:
Dana 22.05.2026. godine (petak) na području
- Grada Tuzle
– u ulici Krečanska br.13, 15, 17 i 19 u vremenu 09:00 do 12:00 sati,
– u ulici Krečanska br.9, 11, do 11, 5E, 5F i 15A u vremenu od 12:00 do 15:00.
- Općine Sapna u naseljima: Kobilići Nezuk, Zaseok, Baljkovica, Kraljevići i Međeđa u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
- Općine Gračanica u naseljima: Mujačići, Rašljeva u Donjoj Orahovici, Bašići, Kamenica, Bajići i Dom Donja Orahovica u vremenu od 12:30 do 15:30 sati.