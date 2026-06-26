Sanacija puta Gornja Lipnica: Završavaju se radovi prema mezarju Mujino brdo

Sanacija puta Gornja Lipnica prema mezarju Mujino brdo ušla je u završnu fazu, potvrđeno je iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle.

Radovi se izvode u okviru aktivnosti na sanaciji putne infrastrukture koje ova služba realizuje tokom 2026. godine, na osnovu provedenih procedura i potpisanih ugovora.

Riječ je o sanaciji i asfaltiranju puta prema mezarju Mujino brdo u Mjesnoj zajednici Gornja Lipnica, u dužini od 700 metara. Vrijednost radova iznosi 97.800 KM, a projekat se realizuje u okviru LOT-a 4.

Iz nadležne službe zahvalili su građanima na podršci i saradnji tokom realizacije ovih aktivnosti, ističući da će završetak radova doprinijeti unapređenju putne infrastrukture i kvalitetnijim uslovima života u lokalnoj zajednici.

Sanacija puta Gornja Lipnica dio je šireg programa uređenja i poboljšanja putne infrastrukture na području grada Tuzle.

O daljnjim aktivnostima na realizaciji ugovorenih projekata po LOT-ovima građani će, kako je najavljeno, biti pravovremeno obaviješteni.