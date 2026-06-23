Gradsko vijeće Tuzla danas će održati desetu redovnu sjednicu, na kojoj će vijećnici razmatrati niz odluka, izvještaja i inicijativa koje se odnose na rad gradskih službi, javnih preduzeća i ustanova, ali i pitanja od političkog značaja za Bosnu i Hercegovinu.

Pred vijećnicima će se, između ostalog, naći prijedlog Rezolucije o podršci očuvanju uloge Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini i evropskom putu naše zemlje. O ovom dokumentu očekuje se rasprava u kontekstu aktuelnih političkih prilika, uloge međunarodne zajednice i nastavka reformskih procesa u BiH.

Na dnevnom redu su i izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Tuzla, kao i prijedlog Odluke o grbu i zastavi Grada Tuzle. Riječ je o pitanjima koja se odnose na rad lokalne zakonodavne vlasti, ali i na simbole i identitet grada.

Vijećnici će razmatrati i odluke koje se tiču imenovanja članova nadzornih odbora u ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Grad Tuzla. Među njima su Centar za kulturu Tuzla, Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje “Naše dijete”, kao i druge gradske ustanove.

Dio sjednice bit će posvećen imovinsko-pravnim pitanjima, odnosno raspolaganju poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Tuzle. Na dnevnom redu su odluke koje se odnose na prostore koje koriste Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, Humanitarna organizacija “Merhamet” i druge organizacije i ustanove.

Pred vijećnicima će se naći i izvještaji o radu i poslovanju javnih preduzeća i ustanova za 2025. godinu. Među njima su JP RPC Tuzla – Inkubator “Lipnica”, JP RTV7 Tuzla, JP Gradska veterinarska stanica, Narodno pozorište Tuzla i JU za predškolski odgoj i obrazovanje “Naše dijete”.

Jedna od inicijativa o kojoj će se govoriti odnosi se na ukidanje obaveze dostavljanja uvjerenja o prebivalištu, odnosno CIPS prijave, u slučajevima kada nadležne institucije te podatke mogu pribaviti elektronskim putem. Inicijativu je predložila Komisija za ljudska prava i slobode, uz obrazloženje da bi se na taj način smanjile administrativne procedure i građanima olakšalo ostvarivanje prava.

Na dnevnom redu su i informacije o realizaciji Strategije razvoja Grada Tuzle do 2026. godine, produženju rokova za izradu urbanističkih projekata na području Šićkog Broda, kao i razlozi kašnjenja pojedinih izvještaja javnih ustanova i preduzeća.

Sjednica Gradskog vijeća Tuzla počinje u 12 sati.