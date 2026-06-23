Pčelari iz Tuzle zahtjeve za kantonalnu podršku mogu podnijeti do 6. jula

Pčelari sa područja grada Tuzle koji se bave uzgojem pčelinjih zajednica zahtjeve za ostvarivanje prava na kantonalnu novčanu podršku mogu podnijeti najkasnije do 6. jula 2026. godine.

Iz Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzle obavještavaju poljoprivredne proizvođače da su, u skladu s novim kantonalnim pravilnikom o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrške proizvodnji, dužni zahtjev predati putem pisarnice Grada Tuzle.

Zahtjevi se odnose na proizvođače koji ostvaruju kantonalnu novčanu podršku za košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica od 15 do 19 društava, kao i za zdravstvenu zaštitu pčela i unapređenje pčelinjeg fonda od 15 do 500 društava.

Obrasce zahtjeva, kao i dodatne informacije, poljoprivredni proizvođači mogu dobiti u Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, kancelarija broj 223.

Dodatne informacije dostupne su i putem telefona 035/307-386.