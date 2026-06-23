ŽFK Sloboda 2024 spremna za nastup u Premijer ligi BiH

ŽFK Sloboda 2024 Tuzla u narednoj sezoni nastupat će u Premijer ženskoj ligi Bosne i Hercegovine, što predstavlja jedan od najznačajnijih rezultata u historiji ovog mladog tuzlanskog kluba.

Povodom historijskog plasmana i predstojećeg nastupa u najvišem rangu takmičenja, Grad Tuzla upriličio je prijem za predstavnike Ženskog fudbalskog kluba Sloboda 2024 Tuzla. Ovim prijemom istaknut je značaj uspjeha koji je klub ostvario, ali i važnost kontinuirane podrške razvoju ženskog sporta u Tuzli.

Predsjednik kluba Emir Muratović zahvalio se Gradu Tuzli na podršci, naglasivši da je podrška lokalne zajednice bila jedan od važnih faktora u razvoju kluba i ostvarenju ovog sportskog rezultata.

Prijemu su prisustvovali trener seniorske ekipe Armin Mujezinović, kao i igračice Amina Hasanović, Sara Dragičević, Amina Muratović, Edina Alihodžić, Džejla Ćudić i Sarah Kamerić, koje su svojim radom, talentom i zalaganjem dale veliki doprinos uspjehu kluba.

Nastup u Premijer ženskoj ligi BiH za ŽFK Sloboda 2024 predstavlja novi sportski izazov, ali i priliku da klub dodatno potvrdi kvalitet na državnom nivou. Iz Grada Tuzla poručeno je da će i dalje pružati podršku klubovima koji ostvaruju zapažene rezultate, promovišu sportske vrijednosti i predstavljaju Tuzlu u najboljem svjetlu.

ŽFK Sloboda 2024 tako u novu sezonu ulazi s velikim očekivanjima, ali i s podrškom zajednice koja prepoznaje značaj razvoja ženskog fudbala.