ŽFK Sloboda 2024 obilježila prvu godišnjicu rada

Ženski fudbalski klub Sloboda 2024 proslavio je prvu godišnjicu postojanja na svečanosti održanoj 23. novembra u restoranu FK „Sloga“ u Tojšićima. Okupljanje je okupilo igračice kluba, njihove roditelje, članove stručnog štaba, upravu, prijatelje kluba i predstavnike lokalne zajednice, što je dodatno naglasilo važnost godine koja je iza njih.

Svečanost je bila prilika da se podsjeti na period ispunjen predanim radom, sportskim napretkom i zajedničkim rezultatima. Tokom prvih dvanaest mjeseci klub je izrastao iz ideje u prepoznatljiv sportski kolektiv koji promoviše ženski fudbal i vrijednosti poput timskog duha, upornosti i zdravog odrastanja kroz sport.

Posebno mjesto u programu zauzela je zahvala medijskom sponzoru RTV Slon, koji je tokom cijele godine pratio rad kluba i davao vidljivost djevojkama koje su vrijedno i tiho gradile svoju priču na terenu. Njihovo prisustvo na svečanosti dodatno je uveličalo obilježavanje prve godišnjice.

Iz kluba poručuju da je podrška roditelja, prijatelja, partnera i šire zajednice bila ključna u prvoj godini te da je upravo zajedništvo omogućilo stabilan razvoj mladog tima. Djevojke koje čine ŽFK Sloboda 2024 danas su simbol sportskog entuzijazma u lokalnoj sredini, a cilj je nastaviti raditi s istom energijom i vjerom u napredak.

Klub se zahvalio svima koji su bili dio obilježavanja prve godišnjice i onima koji stoje uz njih u misiji jačanja ženskog sporta u Tuzlanskom kantonu. Kako kažu, radost zajedničkih pobjeda tek predstoji.