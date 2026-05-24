Sutra Dan žalosti u Tuzlanskom kantonu povodom 31. godišnjice zločina na Kapiji

U Tuzli će sutra biti obilježena 31. godišnjica zločina na Kapiji, kao i Dan žalosti na području Tuzlanskog kantona, u znak sjećanja na stradanje civila 25. maja 1995. godine.

Općinsko vijeće Tuzla je 2003. godine donijelo Odluku o komemorativnom obilježavanju 25. maja na području grada, u znak sjećanja na tragediju na tuzlanskoj Kapiji, ali i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini.

Vlada Tuzlanskog kantona je 2016. godine proglasila 25. maj Danom žalosti na području Tuzlanskog kantona. U skladu s tom odlukom, svi organi i institucije obavezni su da na Dan žalosti istaknu zastave na pola koplja, odnosno jarbola.

Odlukom se obavezuju i medijske kuće, organizatori manifestacija, vlasnici ugostiteljskih objekata, udruženja i organizacije na području Tuzlanskog kantona da svoje programske sadržaje prilagode Danu žalosti.

Za građanke i građane Tuzle, 25. maj ostaje simbol boli i trajnog sjećanja na nevine živote ugašene na Kapiji 1995. godine. Ove godine navršava se 31 godina od zločina koji je trajno obilježio historiju grada.

Iz Grada Tuzle ističu da Tuzla i njeni građani više od tri decenije dostojanstveno i s pijetetom čuvaju sjećanje na žrtve zločina na Kapiji, kao i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini.

Sjećanje se, kako navode, njeguje ne samo kroz komemorativno obilježavanje 25. maja, već i svakodnevno, kroz kulturu sjećanja, odgovornost prema istini i prenošenje historijskog pamćenja budućim generacijama.