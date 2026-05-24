Kapija pamti: Tuzla se sutra sjeća nevino stradalih

Prije trideset i jednu godinu, 25. maja 1995. godine, u 20 sati i 55 minuta, granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren, po naređenju ratnih zločinaca Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Novaka Đukića, pala je na Kapiju – najpoznatije okupljalište mladih u Tuzli.

U tom trenutku, život je izgubila 71 osoba, dok je više od 150 ranjeno. Prosječna starost ubijenih bila je svega 23 godine. Najmlađa žrtva bio je dvogodišnji Sandro Kalesić.

U spomen na nevine žrtve i sve civilne žrtve rata, komemorativno obilježavanje održat će se u ponedjeljak, 25. maja 2026. godine. Program počinje u 10.00 sati polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen obilježje civilnim žrtvama rata na Aleji mladosti, Slana Banja, a u 12.00 sati slijedi komemoracija i polaganje cvijeća na Kapiji.

Tačno u 20.55 sati, oglasit će se sirena u znak sjećanja na tačan trenutak tragedije, kao simbol vječnog pijeteta i sjećanja.

25. maj proglašen je Danom žalosti na području Tuzlanskog kantona. Sve institucije će spustiti zastave na pola koplja, a medijske kuće i organizatori javnih događaja obavezni su svoje sadržaje prilagoditi obilježavanju ovog dana.

Neka vječno žive u našim srcima.

Kapija pamti. Tuzla pamti.