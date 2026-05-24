Zbog obilježavanja godišnjice zločina na Kapiji sutra obustava saobraćaja u više tuzlanskih ulica

U Tuzli će u ponedjeljak, 25. maja 2026. godine, zbog obilježavanja 25. maja, dana posvećenog sjećanju na žrtve tragedije na Kapiji i sve civilne žrtve rata, doći do privremene obustave saobraćaja u pojedinim ulicama.

Saobraćaj će biti obustavljen u ulici Šetalište Slana Banja u periodu od 07:00 do 12:00 sati.

Privremena obustava saobraćaja bit će na snazi i u ulicama Tuzlanske brigade i Patriotske lige, u periodu od 07:00 do 16:00 sati.

Iz Grada Tuzle mole građane da u navedenom periodu koriste alternativne putne pravce i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Također, vozači dostavnih vozila pozvani su da svoje aktivnosti prilagode najavljenoj obustavi saobraćaja.