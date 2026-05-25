Danas se obilježava 31. godišnjica masakra na Kapiji

Danas će u Tuzli biti obilježena 31. godišnjica zločina na Kapiji, jednog od najtežih dana u historiji grada.

Granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren 25. maja 1995. godine usmrtila je 71 mladu osobu, dok je više od 150 osoba ranjeno. Prosječna dob ubijenih bila je 23 godine.

U znak sjećanja na žrtve ovog ratnog zločina, kao i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini, Grad Tuzla organizuje komemorativno obilježavanje.

Program počinje u 10 sati polaganjem vijenaca i cvijeća na spomen-obilježju civilnim žrtvama rata u Aleji mladosti na Slanoj Banji.

Komemoracija i polaganje vijenaca i cvijeća na mjestu stradanja tuzlanske mladosti na Kapiji predviđeni su u 12 sati.

U 20.55 sati bit će oglašene sirene u znak sjećanja na trenutak tragedije, kao simbol pijeteta i trajnog sjećanja na nevine žrtve.

Na dan komemoracije Memorijalni centar Kapija, u ulici Patriotske lige 5, bit će otvoren za posjetioce od 8 do 22 sata.

Iz Grada Tuzle pozvali su građane, organizacije, institucije i prijatelje Tuzle da se pridruže obilježavanju i dostojanstveno odaju počast žrtvama.