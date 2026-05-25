Tuzla odaje počast ubijenoj mladosti: Protokol obilježavanja 25. maja

Danas, 25. maja, navršava se 31 godina od masakra na tuzlanskoj Kapiji – jednog od najtežih ratnih zločina počinjenih nad civilima u Bosni i Hercegovini.

Na današnji dan 1995. godine, granata ispaljena s položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren pala je na Kapiju, mjesto okupljanja mladih u centru Tuzle, usmrtivši 71 osobu, dok je više od 150 ranjeno. Prosječna dob ubijenih bila je svega 23 godine.

Kapija je tog 25. maja postala simbol bola, izgubljene mladosti i trajnog sjećanja. Trideset i jednu godinu kasnije Tuzla se s tugom, poštovanjem i pijetetom prisjeća svojih ubijenih sugrađana.

Povodom godišnjice, Grad Tuzla organizuje komemorativno obilježavanje u znak sjećanja na žrtve ovog zločina, ali i sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini.

Program obilježavanja danas se održava prema sljedećem protokolu:

10.00 sati – polaganje vijenaca i cvijeća na spomen-obilježje civilnim žrtvama rata u Aleji mladosti na Slanoj Banji

12.00 sati – komemoracija i polaganje vijenaca i cvijeća na Kapiji, mjestu stradanja tuzlanske mladosti

20.55 sati – oglašavanje sirena u znak sjećanja na trenutak tragedije

Sirene koje će se oglasiti večeras u 20.55 sati podsjetit će na trenutak kada je Tuzla zanijemila, a grad zauvijek ostao bez 71 mladog života.

Na dan komemoracije Memorijalni centar Kapija, u ulici Patriotske lige 5, otvoren je za posjetioce od 8.00 do 22.00 sata.

Iz Grada Tuzla upućen je poziv građanima, organizacijama, institucijama i prijateljima Tuzle da se pridruže obilježavanju i dostojanstveno odaju počast nevinim žrtvama.

Tuzla danas ne zaboravlja. Sjećanje na Kapiju ostaje trajna opomena i obaveza da se čuva istina o jednom od najtragičnijih dana u historiji grada.