Sjećanje na 25. maj: Dan kada je ubijena tuzlanska mladost

25. maja 1995. godine, u 20:55 sati, pripadnici Vojske Republike Srpske, pod komandom Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Novaka Đukića, granatom ispaljenom s Ozrena pogodili su Kapiju u centru Tuzle. Ubijena je 71 osoba, a ranjeno više od 120.

Prosječna starost ubijenih bila je 23 godine. Najmlađa žrtva bio je dvogodišnji Sandro Kalesić.

Za ovaj masakr pravosnažno je osuđen Novak Đukić, tada komandant Taktičke grupe Ozren, na 20 godina zatvora. Danas se nalazi u Srbiji, gdje izbjegava izdržavanje kazne.

25. maja 1995. godine na “Kapiji” su ubijeni:

1. Suzan Abulismail, 15 godina

2. Edina Ahmetašević, 20 godina

3. Elvis Alagić Enko, 17 godina

4. Admir Alispahić, 24 godine

5. Lejla Atiković, 14 godina

6. Asmir Bakalović, 19 godina

7. Adnan Beganović, 16 godina

8. Damir Bojkić, 27 godina

9. Indira Borić, 36 godina

10. Ilvana Bošnjaković, 17 godina

11. Elma Brguljak, 20 godina

12. Lejla Bučuk, 16 godina

13. Sanja Čajić, 17 godina

14. Selma Čaušević, 17 godina

15. Amir Čekić, 21 godina

16. Samir Čirak, 18 godina

17. Almasa Ćerimović, 19 godina

18. Zada Dedić, 20 godina

19. Razija Djedović, 19 godina

20. Amir Đapo, 20 godina

21. Suzana Đušić, 14 godina

22. Amir Đuzel, 26 godina

23. Muris Fatušić, 15 godina

24. Ago Hadžić, 20 godina

25. Hamdija Hakić, 48 godina

26. Senad Hasanović, 26 godina

27. Šemsa Hasičić, 20 godina

28. Alem Hidanović, 19 godina

29. Nedim Hodžić, 30 godina

30. Hasan Hrustanović, 25 godina

31. Adnan Hujdurović Kindže, 18 godina

32. Elvira Hurić, 16 godina

33. Almir Jahić Bato, 18 godina

34. Azur Jogunčić, 24 godine

35. Sandro Kalesić, 2 godine

36. Franc Kantor, 24 godine

37. Damir Kurbašić, 20 godina

38. Vanja Kurbegović, 17 godina

39. Vesna Kurtalić Veca, 15 godina

40. Sulejman Mehanović, 28 godina

41. Pera Marinović, 37 godina

42. Nenad Marković Nešo, 19 godina

43. Amira Mehinović, 21 godina

44. Edin Mehmedović, 19 godina

45. Edisa Memić, 19 godina

46. Adrijana Milić, 17 godina

47. Nešet Mujanović, 20 godina

48. Edin Mujabašić Mony, 21 godina

49. Samir Mujić, 28 godina

50. Elvir Murselović, 23 godine

51. Šaban Mustačević, 29 godina

52. Dijana Ninić, 20 godina

53. Selma Nuhanović, 17 godina

54. Indira Okanović, 16 godina

55. Rusmir Ponjavić, 20 godina

56. Raif Rahmani, 22 godine

57. Fahrudin Ramić, 34 godine

58. Nedim Rekić, 27 godina

59. Jasminko Rosić, 32 godine

60. Nihad Šišić, 19 godina

61. Armin Šišić, 19 godina

62. Senahid Salamović, 25 godina

63. Edhem Sarajlić, 20 godina

64. Jasminka Sarajlić, 23 godine

65. Asim Slijepčević Asko, 20 godina

66. Savo Stjepanović, 25 godina

67. Jelena Jezidžić Stojičić, 44 godine

68. Ilinka Tadić, 53 godine

69. Azur Vantić, 19 godina

70. Mustafa Vuković, 23 godine

71. Adnan Zaimović Garo, 27 godina.