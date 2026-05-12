ŽFK Sloboda 2024 slavila u gostima protiv Respekta

ŽFK Sloboda 2024 ostvarila je pobjedu u Sarajevu protiv ekipe ŽFK Respekt rezultatom 0:2, u okviru 12. kola Prve ženske lige Federacije Bosne i Hercegovine.

Utakmica je od početka donijela dosta borbe na sredini terena, uz pokušaje obje ekipe da dođu do kontrole igre. Domaći tim imao je nekoliko situacija pred golom Tuzlanki, ali je golmanica Amila Delić zaustavila pokušaje igračica Respekta.

Prvo poluvrijeme završeno je vodstvom Slobode. U 45. minuti Edina Alihodžić iskoristila je priliku pred golom domaće ekipe i pogodila za 0:1.

U nastavku susreta Respekt je pokušavao doći do izjednačenja, dok su gošće nastojale sačuvati prednost i kroz kontre ugroziti protivnički gol. Pitanje pobjednika riješeno je u 84. minuti, kada je Đejla Ćudić postigla pogodak za konačnih 0:2.

ŽFK Sloboda 2024 ovom pobjedom osvojila je tri boda na gostujućem terenu i nastavila prvenstveno takmičenje u Prvoj ženskoj ligi FBiH.