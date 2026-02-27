Pretkolo Kupa BiH za žene na Tušnju u subotu ŽFK Sloboda dočekuje Spartak

Pretkolo Kupa BiH za žene na Tušnju igra se u subotu, 28. februara 2026. godine, kada će fudbalerke ŽFK Sloboda Tuzla na glavnom terenu Gradski stadion Tušanj dočekati ekipu ŽFK Spartak 2013 Banja Luka. Susret počinje u 13.30 sati i predstavlja prvi takmičarski izazov za tuzlanski tim nakon petnaestodnevnih priprema.

Za domaće igračice ovo će biti i prva ozbiljna provjera pred nastavak sezone. Stručni štab dobit će jasniju sliku o formi ekipe, ali i odgovor na pitanje koliko su zahtjevi sa treninga pretočeni u igru na terenu. Duel protiv rivalki iz Banje Luke dolazi u osjetljivoj fazi priprema i može poslužiti kao važan pokazatelj trenutne snage sastava.

Pretkolo Kupa BiH za žene na Tušnju nosi dodatnu težinu jer je riječ o eliminacionoj fazi takmičenja. Gošće u Tuzlu stižu s ambicijom da izbore prolaz dalje, dok će domaći tim pokušati iskoristiti prednost domaćeg terena i podršku s tribina kako bi zadržao kontrolu nad susretom.

Iz kluba su uputili poziv navijačima i simpatizerima da u subotu dođu na Tušanj i pruže podršku ekipi. Pretkolo Kupa BiH za žene na Tušnju igra se uz slobodan ulaz, što je prilika da tribine budu ispunjene i da fudbalerke Slobode osjete podršku u važnom susretu.

