Oglasio se Nogometni savez BiH uoči meča protiv Paname

Nogometni savez Bosne i Hercegovine oglasio se uoči večerašnje prijateljske utakmice Zmajeva protiv Paname, koja će biti posljednja provjera pred početak Svjetskog prvenstva.

„Posljednju provjeru pred početak Svjetskog prvenstva reprezentacija Bosne i Hercegovine imat će večeras od 21:00 protiv Paname, također jednog od učesnika Mundijala. Bit će ovo prilika da stručni štab dodatno uigra ekipu i finalizuje pripreme pred početak najvećeg fudbalskog takmičenja“, poručili su iz Saveza.

Direktan prijenos utakmice bit će na BHT-u.

„Sretno Zmajevi“, poručili su iz NS BiH.

Podsjećamo, Bosna i Hercegovina će večeras od 21 sat po centralnoevropskom vremenu na stadionu Energizer Park u St. Louisu odigrati prijateljski meč protiv Paname.