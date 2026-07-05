Bh. klubovi u Evropi počinju novu sezonu, NS BiH poželio sreću predstavnicima naše zemlje

Bh. klubovi u Evropi naredne sedmice počinju novu sezonu nastupima u UEFA takmičenjima, a Nogometni savez BiH uputio je poruku podrške predstavnicima naše zemlje.

Nakon historijskog nastupa reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, pažnja ljubitelja nogometa sada se seli na klupsku evropsku scenu. Pred bh. klubovima su novi izazovi i prve utakmice kvalifikacija za evropska takmičenja.

Evropsku sezonu prvi otvara FK Borac, koji će u utorak, 7. jula, od 20:30 sati na Gradskom stadionu u Banjaluci ugostiti bugarski Levski u utakmici prvog pretkola UEFA Lige prvaka.

Dva dana kasnije na programu su utakmice prvog pretkola UEFA Konferencijske lige. FK Velež će od 19 sati na stadionu Bilino polje u Zenici dočekati moldavski Milsami, dok će FK Sarajevo od 21 sat na Olimpijskom stadionu Asim Ferhatović Hase ugostiti finski Inter Turku.

Ukoliko Velež izbori prolaz protiv Milsamija, u drugom pretkolu igrat će protiv Dunajske Strede iz Slovačke. Sarajevo bi u slučaju prolaska protiv Inter Turkua za narednog protivnika imalo turski Basaksehir.

Iz Nogometnog saveza BiH poželjeli su sreću klubovima koji predstavljaju našu zemlju na evropskoj sceni.

„Želimo našim klubovima mnogo sreće i uspjeha na evropskoj sceni, uz želju da ostvare plasman u narednu rundu i nastave seriju uspjeha naših klubova na evropskoj sceni iz prethodnih sezona“, poručili su iz Nogometnog saveza BiH.

Bh. klubovi u Evropi ove sezone imat će još jednog predstavnika, mostarski Zrinjski. Kao osvajač Kupa BiH, Zrinjski je ostvario direktan plasman u drugo pretkolo, a prvu utakmicu igrat će 23. jula.