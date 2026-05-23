Oglasio se Nogometni savez BiH uoči okupljanja Zmajeva

Fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine uskoro očekuje novo okupljanje i početak priprema za nastup na Svjetskom prvenstvu, jednom od najvažnijih trenutaka u historiji bh. fudbala.

Iz Nogometnog saveza BiH poručili su da se emocije nakon historijskog plasmana Zmajeva još nisu slegle, ali da je pred reprezentacijom sada nova faza, pripreme za nastup na najvećoj fudbalskoj sceni.

“Kao da smo juče zajedno slavili istorijski plasman ‘Zmajeva’ na Svjetsko prvenstvo, a uskoro nas očekuje novo okupljanje reprezentacije Bosne i Hercegovine”, saopćili su iz NS BiH.

U Savezu ističu da reprezentativci s posebnim emocijama i nestrpljenjem dočekuju početak priprema, svjesni da ih uskoro očekuje nastup pred očima cijelog svijeta.

“Sigurni smo da svi reprezentativci sa posebnim emocijama i nestrpljenjem čekaju početak priprema i ono što slijedi nakon njih, nastup na najvećoj fudbalskoj sceni pred očima cijelog svijeta.”

Posebno je naglašeno da nošenje dresa Bosne i Hercegovine na Mundijalu predstavlja privilegiju i ostvarenje sna za generacije fudbalera.

“Jer malo je većeg ponosa od predstavljanja svoje zemlje na velikom takmičenju. Nositi dres Bosne i Hercegovine na Mundijalu privilegija je o kojoj sanjaju generacije fudbalera, a ova generacija je svojim radom, zajedništvom i karakterom zaslužila da taj san živi.”

Iz Nogometnog saveza BiH poručili su da novo poglavlje Zmajeva uskoro počinje.