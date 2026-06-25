Ulaznice za BiH SAD: NS BiH objavio važno obavještenje za navijače

Ulaznice za BiH SAD mogu se zatražiti putem Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, nakon što su Zmajevi pobjedom protiv Katara osigurali historijski plasman u šesnaestinu finala FIFA Svjetskog prvenstva 2026.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine će u narednoj fazi takmičenja igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Utakmica je na programu 1. jula 2026. godine u San Franciscu, s početkom u 17:00 sati po lokalnom vremenu, odnosno 2. jula u 02:00 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini.

Za ovaj susret određen broj ulaznica bit će dostupan Nogometnom/Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine za prodaju i distribuciju navijačima naše reprezentacije.

Ulaznice za BiH SAD, kako se prijaviti

Iz NS/FS BiH pozvali su sve zainteresovane navijače Bosne i Hercegovine da zahtjev za kupovinu ulaznica dostave putem e-mail adrese [email protected], najkasnije do 26. juna 2026. godine do 23:59 sati.

Prilikom prijave potrebno je dostaviti ime i prezime, broj traženih ulaznica i kontakt telefon.

Iz Saveza napominju da podnošenje zahtjeva ne predstavlja garanciju da će ulaznice biti dodijeljene, s obzirom na to da je broj raspoloživih ulaznica ograničen. Zbog toga se navijačima preporučuje da istovremeno apliciraju za kupovinu ulaznica i putem zvaničnih FIFA kanala prodaje.

Nakon što FIFA potvrdi konačne procedure distribucije ulaznica za nokaut fazu takmičenja, svi prijavljeni navijači bit će blagovremeno kontaktirani od strane NS/FS BiH sa informacijama o narednim koracima u vezi s kupovinom ulaznica.

Zmajevi će protiv domaćina turnira igrati jednu od najvećih utakmica u historiji reprezentacije, a iz Saveza su poručili: „Zajedno pišemo historiju. Vidimo se u San Franciscu!“