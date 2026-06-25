Vatreni protiv Gane za nokaut fazu: Hrvatska igra meč koji može promijeniti sve

Vatreni protiv Gane igraju u subotu, 27. juna, od 23:00 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini odlučujuću utakmicu trećeg kola Grupe L na Svjetskom prvenstvu.

U grupi u kojoj su Engleska, Hrvatska, Gana i Panama, posljednje kolo donosi veliki rasplet. Hrvatska će igrati protiv Gane na Philadelphia Stadiumu, dok će se u istom terminu sastati Panama i Engleska.

Vatreni su u prva dva kola prošli put od razočarenja do povratka nade. Nakon poraza od Engleske rezultatom 4:2, Hrvatska je protiv Paname slavila sa 1:0 i ostala u igri za plasman u nokaut fazu.

Uoči posljednjeg kola Engleska i Gana imaju po četiri boda, Hrvatska ima tri, dok je Panama bez bodova. Upravo zbog toga utakmica Vatreni protiv Gane ima ogromnu težinu, jer pobjeda Hrvatskoj sigurno donosi prolazak među 32 najbolje reprezentacije svijeta.

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Vatreni protiv Gane igraju utakmicu odluke

Računica za Hrvatsku je najjasnija u slučaju pobjede. Ako Vatreni savladaju Ganu, grupnu fazu završavaju sa šest bodova i preskaču direktnog rivala na tabeli. U tom slučaju Hrvatska ne bi morala čekati rasplet trećeplasiranih reprezentacija, nego bi sama riješila pitanje prolaska.

Remi bi Hrvatsku doveo do četiri boda, ali bi Vatreni tada završili kao trećeplasirani tim Grupe L. To ne bi automatski značilo ispadanje, jer na ovom Svjetskom prvenstvu u nokaut fazu idu dvije prvoplasirane reprezentacije iz svake grupe, ali i osam najboljih trećeplasiranih selekcija.

Ipak, treće mjesto nosi neizvjesnost. U poretku trećeplasiranih ekipa gledaju se bodovi, gol-razlika, broj postignutih golova i dodatni kriteriji, zbog čega bi svaki gol mogao imati veliku vrijednost. Četiri boda bi Hrvatskoj ostavila realnu šansu za prolazak, dok bi poraz od Gane značajno otežao situaciju.

Šta Hrvatskoj donosi treće mjesto?

Ako Hrvatska završi kao trećeplasirana u Grupi L, njena sudbina neće zavisiti samo od utakmice protiv Gane. Kako Grupa L igra među posljednjim grupama na turniru,