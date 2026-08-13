Kadeti BiH danas protiv Velike Britanije za plasman u polufinale Eurobasketa

Adin Jusufović
Kadeti u16
Foto: FIBA

Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas od 16 sati igra četvrtfinalni susret U16 Eurobasketa B divizije protiv selekcije Velike Britanije.

Reprezentacija BiH izborila je mjesto među osam najboljih nakon što je grupnu fazu završila na drugoj poziciji u grupi C sa četiri pobjede i jednim porazom. Velika Britanija je, s druge strane, zauzela prvo mjesto u grupi D sa učinkom od tri pobjede i jednog poraza.

Jedan od najvećih aduta bh. selekcije bit će Mak Omerović, koji je u dosadašnjem dijelu prvenstva pružao odlične partije. Grupnu fazu završio je sa prosjekom od 26,2 poena, 7,8 skokova i 5,2 asistencije po utakmici, pa će njegov učinak biti izuzetno važan za ekipu selektora Slaviše Ožegovića.

Velika Britanija najviše očekuje od krilnog centra Elijaha Imevborea, koji prosječno bilježi 19,5 poena, 10,3 skoka i 1,8 blokada. Zaustavljanje jednog od najboljih britanskih igrača moglo bi biti jedan od ključnih zadataka bh. košarkaša u borbi za plasman u polufinale.

Četvrtfinalni duel Bosne i Hercegovine i Velike Britanije počinje danas u 16 sati, a pobjednik će izboriti mjesto među četiri najbolje selekcije turnira.

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