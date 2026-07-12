FIFA objavila konačan plasman: Evo na kojem mjestu je BiH završila Svjetsko prvenstvo

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je nastup na Svjetskom prvenstvu na 29. mjestu konačne FIFA-ine rang-liste turnira.

Zmajevi su ostvarili historijski uspjeh plasmanom u nokaut fazu, gdje su u šesnaestini finala poraženi od domaćina Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0.

Tokom prvenstva reprezentacija BiH zabilježila je jednu pobjedu, jedan remi i dva poraza, uz gol-razliku od minus tri. Takav učinak bio je dovoljan da na konačnoj tabeli završi ispred Alžira, Senegala i Zelenortskih Ostrva, koje su također izborile plasman u eliminacionu fazu.

Plasman među 30 najboljih reprezentacija svijeta i historijski prolazak grupne faze predstavljaju jedan od najvećih uspjeha bh. fudbala na svjetskoj sceni.