Najsočniji brownie iz rerne: Jednostavan recept koji uspijeva svaki put

RTV SLON
Foto: Ilustracija

Najsočniji brownie možete pripremiti uz nekoliko osnovnih sastojaka, bez komplikovanih koraka i dugog zadržavanja u kuhinji. Važno je samo pogoditi vrijeme pečenja kako bi unutrašnjost ostala mekana i čokoladna.

Za pripremu je potrebno 200 grama tamne čokolade, 150 grama maslaca, 180 grama šećera, tri jaja, 100 grama glatkog brašna, 30 grama kakaa, prstohvat soli i jedna kašičica ekstrakta vanilije.

Po želji možete dodati i oko 100 grama komadića čokolade, oraha ili lješnjaka.

Čokoladu i maslac najprije otopite na laganoj vatri ili na pari, a zatim ostavite nekoliko minuta da se smjesa malo ohladi.

U drugoj posudi umutite jaja sa šećerom i vanilijom, potom dodajte otopljenu čokoladu i maslac. Na kraju umiješajte brašno, kakao i prstohvat soli.

Smjesu nije potrebno dugo miješati. Dovoljno je da se svi sastojci sjedine.

Pripremljenu smjesu sipajte u kalup obložen papirom za pečenje i pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 175 stepeni oko 25 do 30 minuta.

Najvažnije je brownie ne prepeći. Kada ga izvadite iz rerne, sredina može djelovati blago mekano jer će se tokom hlađenja dodatno stegnuti.

Nakon što se potpuno ohladi, kolač možete rezati na kocke i poslužiti samostalno, uz šećer u prahu ili kuglu sladoleda od vanilije.

Ovaj najsočniji brownie možete dodatno obogatiti komadićima čokolade, orasima, lješnjacima ili čokoladnim preljevom.

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