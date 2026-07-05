Kerim Alajbegović ispisao historiju: Među najmlađim strijelcima Svjetskog prvenstva

Kerim Alajbegović nastavio je skretati pažnju svjetske fudbalske javnosti nakon što se našao među najmlađim strijelcima na aktuelnom Svjetskom prvenstvu.

Osmnaestogodišnji reprezentativac Bosne i Hercegovine drugi je najmlađi fudbaler koji je postigao pogodak na turniru. Jedini mlađi od njega je Senegalac Ibrahim Mbaje, koji je mrežu zatresao u prvom kolu protiv Francuske i od bh. reprezentativca mlađi je svega četiri mjeseca.

Dodatnu težinu ovom uspjehu daje činjenica da je Mbaje član francuskog PSG-a, a prema podacima Transfermarkta njegova tržišna vrijednost procijenjena je na 30 miliona eura.

Alajbegović je svoj pogodak postigao u susretu drugog kola protiv Katara. Nakon sjajnog prijema lopte u punom trku, oslobodio se dvojice protivničkih igrača i preciznim udarcem s velike udaljenosti zatresao mrežu, postigavši jedan od najljepših golova dosadašnjeg dijela prvenstva.

Ovaj podatak dodatno potvrđuje veliki potencijal mladog bh. reprezentativca, koji se svojim igrama već svrstao među najperspektivnije fudbalere svoje generacije.