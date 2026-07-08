Emir Spahić zahvalio ljudima iz sjene: Bez vas nijedan uspjeh ne bi bio moguć

Emir Spahić oglasio se emotivnom objavom na Facebooku, u kojoj je zahvalio članovima stručnog, medicinskog i organizacionog tima koji su tokom boravka nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u Americi i Kanadi radili daleko od očiju javnosti.

Dok su navijači i sportska javnost uglavnom bili fokusirani na teren i nastupe reprezentativaca, Spahić je podsjetio na ljude čiji se posao rijetko vidi, ali bez kojih funkcionisanje jedne reprezentacije ne bi bilo moguće.

Posebno je istakao doktore, fizioterapeute, ekonome, team managere, ticketing managere i sve one koji su svakodnevno brinuli o detaljima kako bi igrači imali mir i najbolje moguće uslove za treninge i utakmice.

Zahvala za rad daleko od očiju javnosti

Emir Spahić je u objavi naglasio da su upravo ti ljudi bili među prvima koji započinju dan i među posljednjima koji završavaju svoje obaveze. Kako je naveo, oni su rješavali probleme, liječili, organizovali, pripremali i bodrili ekipu, iako njihov rad najčešće ne završava u statistikama niti u naslovima.

“Bez vas nijedan uspjeh ne bi bio moguć”, poručio je Spahić, zahvalivši im na svakom neprospavanom satu, pređenom kilometru i svakom riješenom problemu.

U objavi se poimenično zahvalio članovima tima, među kojima su Trifko, Adi, Lejla, Ferid, Adis, Vaso, Dinko, Dženita, Siniša, dr. Nuhović, Ismar, dr. Bećirbegović, Hadžija, Ado i Ćeha.

Emir Spahić je poruku završio riječima zahvalnosti i ponosa prema ljudima koji su tokom cijelog puta bili važna podrška reprezentaciji Bosne i Hercegovine.