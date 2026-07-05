Zmajevi u Ligi nacija prve utakmice igraju u septembru, poznat raspored do kraja godine

Zmajevi u Ligi nacija prve utakmice igraju u septembru, nakon završetka nastupa Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu 2026.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine neće dugo čekati na nove izazove, jer je od septembra očekuju utakmice UEFA B Lige nacija. Protivnici Zmajeva u grupi B4 bit će Poljska, Rumunija i Švedska.

Prvi meč na rasporedu je 25. septembra, kada Bosna i Hercegovina gostuje Poljskoj. Tri dana kasnije, 28. septembra, Zmajevi će igrati protiv Rumunije u gostima.

U oktobru slijede dvije domaće utakmice. Bosna i Hercegovina će 2. oktobra dočekati Švedsku, dok je duel protiv Poljske planiran za 5. oktobar. Obje utakmice počinju u 20:45 sati.

Posljednja dva susreta u grupnoj fazi Lige nacija bit će odigrana u novembru. BiH će 14. novembra gostovati Švedskoj, a 17. novembra dočekati Rumuniju.

Zmajevi u Ligi nacija imat će priliku da kroz šest utakmica pokušaju izboriti što bolji plasman u grupi i nastave kontinuitet važnih reprezentativnih mečeva nakon historijskog nastupa na Mundijalu.

Ovaj ciklus bit će važan i zbog pozicije reprezentacije uoči narednih kvalifikacija, ali i zbog nastavka stvaranja ekipe koja je na Svjetskom prvenstvu pokazala da može igrati utakmice velikog značaja.