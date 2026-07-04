Tarik Muharemović poslao poruku nakon nastupa BiH na Svjetskom prvenstvu

Tarik Muharemović oglasio se na društvenim mrežama nakon završetka nastupa reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, gdje su Zmajevi ostvarili historijski rezultat plasmanom u nokaut fazu.

Reprezentacija BiH takmičenje je završila u šesnaestini finala, nakon poraza od domaće selekcije SAD-a rezultatom 2:0. Iako su Zmajevi eliminisani, nastup na Mundijalu ostat će upamćen kao najveći uspjeh bh. nogometa.

BiH je u grupnoj fazi osvojila četiri boda. Zmajevi su remizirali protiv Kanade, savladali Katar, dok su poraženi od Švicarske. Takav učinak bio je dovoljan za prolazak u nokaut fazu i utakmicu protiv SAD-a.

Nakon završetka nastupa na Svjetskom prvenstvu, Tarik Muharemović objavio je dvije poruke na Instagramu koje su privukle veliku pažnju navijača. Prva se odnosila na raniju izjavu nekadašnjeg reprezentativca BiH Ognjena Vranješa, koji je svojevremeno rekao da Bosna i Hercegovina više neće otići na veliko takmičenje.

Muharemović je uz tu izjavu objavio kratku poruku: “Ko zna, zna”.

Nedugo nakon toga uslijedila je i druga objava. Mladi defanzivac objavio je fotografiju u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine, uz poruku: “Mi ne pričamo, mi se borimo”.

Njegove objave naišle su na brojne reakcije navijača, koji su proteklih dana isticali ponos zbog nastupa Zmajeva na Svjetskom prvenstvu, uprkos eliminaciji u šesnaestini finala.

Tarik Muharemović bio je dio generacije koja je Bosnu i Hercegovinu vratila na najveću nogometnu scenu i ostvarila rezultat koji će imati posebno mjesto u historiji bh. reprezentacije.