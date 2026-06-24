Zmajevi gledali utakmicu Hrvatske i pružili podršku Vatrenima

Zmajevi su uoči svoje važne utakmice protiv Katara pratili duel Hrvatske i Paname na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, čime su pružili podršku reprezentaciji susjedne zemlje u važnom meču grupne faze.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra jednu od najvažnijih utakmica na Mundijalu, a izabranici Sergeja Barbareza će protiv Katara tražiti rezultat koji bi ih mogao odvesti u nokaut fazu takmičenja. Ipak, dio vremena uoči vlastitog susreta bh. reprezentativci su iskoristili i za praćenje utakmice Hrvatske, koja je protiv Paname tražila prve bodove na turniru.

Hrvatska je u drugom kolu grupe L savladala Panamu rezultatom 1:0 i tako ostala u utrci za plasman u narednu fazu takmičenja. Nakon poraza od Engleske u prvom kolu, izabranici Zlatka Dalića nisu imali mnogo prostora za grešku, a do pobjede su stigli nakon teške i neizvjesne utakmice.