Moj prvi radni Mundijal počeo je krojačkom iglom i završio velikom pobjedom

Moj prvi radni Mundijal počeo je krojačkom iglom, potragom za bržim internetom i završio velikom pobjedom Zmajeva i slavljem na Trgu slobode u Tuzli.
Utakmice reprezentacije sam navikao gledati ili s ocem ili s prijateljima u jednoj opuštenoj atmosferi (nije ni s ocem toliko opušteno, u pravom značenju te riječi, stalno skače i suflira igračima kao da ga čuju, ali ujedno i jeste, jer sam navikao), a sinoć je prvi put to za mene bilo radno iskustvo. Spremio sam se relativno dobro. Kažem relativno, jer sam trebao promijeniti SIM karticu na telefonu, ali falio mi je onaj “hepek” za otvaranje sandučića na mobitelu u kojem se nalazi SIM kartica. I Muharemović je zeleno izletio i dobio crveni, pa i najboljima se desi. Sjedio sam sa svojim kamermanom u kafiću i spremao se za svoj debitantski meč, dok me on pomalo zabrinuto gledao kako kilavo čačkalicom pokušavam iščeprkati svoj put do bržeg interneta. – “Nemoj bolan, slomit ćeš, ode onda sve…” I ubrzo mi je kliknulo. Nema te umjetne inteligencije koja bi se dosjetila da na 100 m od nas u Zlatarskoj ima krojačka radnja. Um caruje, snaga kla… Um caruje! Dolazim, sreća, teta je tu. Objasnim sve, ona mi, kao u Harry Potteru, kad je kod Ollivandera i bira štapić, vadi četiri igle: “Evo sine, biraj.”
Savio sam joj jednu iglu, izvinim se, a ona kaže: “Samo da smo mi živi i zdravi, sve ostalo ćemo lako, evo ti ova.” I bome, ta bi prava, nađe ovaj Harry Potter svoj štapić i dođe do svjetlosnih brzina nevidljivih 5G mreža. Na Trgu slobode sam snimao svaki napad, iščekujući da uhvatim taj slavljenički trenutak i pohvatao sam ih sve k'o Nikola Vasilj. Utakmicu sam gledao kroz vaše oči, zagrljaje, uzdignute ruke, skakanje i pjevanje. Zmajevi nisu dozvolili da sa svog debija odem pognute glave, epilog tekme je donio vatrenu atmosferu na Trgu i slavlje do dugo u noć!
// Raja je bila raspoložena za izjave, zajedno smo skakali, podijelili oduševljenje i najavili da nastavljamo borbeno dalje. To sve možete vidjeti na videu. //
Tuzla je sinoć slavila i možemo slaviti svaki dan, sve dok smo ovako susretljivi, pažljivi i kad zajedno koračamo u neke lijepe dane pred nama.