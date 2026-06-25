Moj prvi radni Mundijal počeo je krojačkom iglom i završio velikom pobjedom

Moj prvi radni Mundijal počeo je krojačkom iglom, potragom za bržim internetom i završio velikom pobjedom Zmajeva i slavljem na Trgu slobode u Tuzli.

Utakmice reprezentacije sam navikao gledati ili s ocem ili s prijateljima u jednoj opuštenoj atmosferi (nije ni s ocem toliko opušteno, u pravom značenju te riječi, stalno skače i suflira igračima kao da ga čuju, ali ujedno i jeste, jer sam navikao), a sinoć je prvi put to za mene bilo radno iskustvo.

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Spremio sam se relativno dobro. Kažem relativno, jer sam trebao promijeniti SIM karticu na telefonu, ali falio mi je onaj “hepek” za otvaranje sandučića na mobitelu u kojem se nalazi SIM kartica. I Muharemović je zeleno izletio i dobio crveni, pa i najboljima se desi. Sjedio sam sa svojim kamermanom u kafiću i spremao se za svoj debitantski meč, dok me on pomalo zabrinuto gledao kako kilavo čačkalicom pokušavam iščeprkati svoj put do bržeg interneta. – “Nemoj bolan, slomit ćeš, ode onda sve…”

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I ubrzo mi je kliknulo. Nema te umjetne inteligencije koja bi se dosjetila da na 100 m od nas u Zlatarskoj ima krojačka radnja. Um caruje, snaga kla… Um caruje! Dolazim, sreća, teta je tu. Objasnim sve, ona mi, kao u Harry Potteru, kad je kod Ollivandera i bira štapić, vadi četiri igle: “Evo sine, biraj.”

Savio sam joj jednu iglu, izvinim se, a ona kaže: “Samo da smo mi živi i zdravi, sve ostalo ćemo lako, evo ti ova.” I bome, ta bi prava, nađe ovaj Harry Potter svoj štapić i dođe do svjetlosnih brzina nevidljivih 5G mreža.

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Na Trgu slobode sam snimao svaki napad, iščekujući da uhvatim taj slavljenički trenutak i pohvatao sam ih sve k'o Nikola Vasilj. Utakmicu sam gledao kroz vaše oči, zagrljaje, uzdignute ruke, skakanje i pjevanje. Zmajevi nisu dozvolili da sa svog debija odem pognute glave, epilog tekme je donio vatrenu atmosferu na Trgu i slavlje do dugo u noć!

// Raja je bila raspoložena za izjave, zajedno smo skakali, podijelili oduševljenje i najavili da nastavljamo borbeno dalje. To sve možete vidjeti na videu. //

Tuzla je sinoć slavila i možemo slaviti svaki dan, sve dok smo ovako susretljivi, pažljivi i kad zajedno koračamo u neke lijepe dane pred nama.