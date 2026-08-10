Djevojka u Živinicama prijavila je policiji da ju je fizički napao S.K., rođen 1994. godine, a osumnjičeni je nakon prijave stavljen pod kriminalističku obradu. Slučaj je privukao pažnju javnosti nakon što je direktor Narodnog pozorišta Tuzla Elmir Krivalić na društvenim mrežama opisao dramatične trenutke kojima je svjedočio te naveo da je djevojka uspjela pobjeći i potražiti pomoć u ugostiteljskom objektu na Bulevaru.

Prema zvaničnim informacijama policije, Policijska stanica Živinice zaprimila je 9. augusta oko 23:40 sati prijavu 24-godišnjakinje koja je navela da ju je fizički napao S.K. iz Živinica.

Po prijavi su postupili policijski službenici Policijske uprave i Policijske stanice Živinice, a o svemu je obaviješten i kantonalni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije PU Živinice, pod nadzorom Tužilaštva, poduzimaju mjere i radnje na dokumentovanju prijavljenog događaja.

Nad S.K. je u službenim prostorijama Policijske uprave Živinice u toku kriminalistička obrada, nakon koje će biti predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom nasilje u porodici.

Djevojka uspjela pobjeći i potražiti pomoć

Prije nego što su objavljene zvanične informacije policije, o događaju je na Facebooku govorio direktor Narodnog pozorišta Tuzla Elmir Krivalić.

On je naveo da se oko ponoći slučajno našao u blizini mjesta na kojem je djevojka, nakon što je uspjela pobjeći, potražila pomoć među ljudima u jednom od ugostiteljskih objekata na Bulevaru.

Prema njegovim riječima, djevojka je bila veoma uplašena i imala je vidljive povrede. Krivalić je prenio i njene navode da ju je muškarac prethodno odveo s radnog mjesta i odvezao na drugu lokaciju.

Ovi detalji nisu obuhvaćeni kratkom zvaničnom informacijom policije i bit će predmet daljnjeg utvrđivanja okolnosti slučaja.

Krivalić je naveo i da je policija brzo reagovala, zaštitila djevojku i krenula u potragu za muškarcem kojeg je označila kao napadača.