/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 9. septembar

U dnevniku TV Slon, Crno i bijelo donosimo pregled događaja koji su obilježili 9. septembar 2026. godine:

Konakovićeva odluka da dvojicu službenika Ambasade Srbije proglasi nepoželjnim osobama izazvala je oštre reakcije iz Beograda i Bosne i Hercegovine, uz osporavanje njegove nadležnosti i zahtjeve za pojašnjenje odluke.

Dvadeset i troje zastupnika u Evropskom parlamentu zatražilo je razmatranje suspenzije pristupnih pregovora sa Srbijom zbog veličanja osoba osuđenih za ratne zločine i genocid.

Centralna izborna komisija BiH 11. septembra od 9 do 15 sati u svim općinama i gradovima organizuje testne izbore radi provjere funkcionalnosti, sigurnosti i pouzdanosti novih izbornih tehnologija.

U Federaciji BiH počela je isplata augustovskih invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branitelja, nosioce ratnih priznanja, korisnike civilnih invalidnina i civilne žrtve rata, za šta je osigurano oko 62,7 miliona KM.

Požari su i dalje aktivni na više područja Bosne i Hercegovine, posebno u Hercegovini, gdje vatrogascima gašenje otežavaju visoke temperature, suša i vjetar, dok je izgorjelo više hiljada hektara šume.

Vatrogasci u Tuzlanskom kantonu gase požare na više lokaliteta, a najteža situacija je kod Živinica i Kladnja, gdje je zbog nepristupačnog i miniranog terena zatražena pomoć iz zraka.

Na području Tuzle izvode se radovi na sanaciji saobraćajnica i komunalne infrastrukture u Kreki i Grabovici, dok Grad istovremeno priprema postavljanje autobuskih nadstrešnica na još 16 stajališta.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pred utakmice Lige nacija može računati na dobru formu više reprezentativaca, dok selektora Sergeja Barbareza najviše brine povreda Amara Dedića čiji stepen još nije poznat.