U Grabovici obilježena 33. godišnjica zločina nad hrvatskim civilima

Godišnjica zločina u Grabovici obilježena je danas odavanjem počasti hrvatskim civilima ubijenim prije 33 godine, a obilježavanju su prisustvovali predstavnici Grada Mostara, porodice žrtava, predstavnici udruženja, političkog, društvenog i vjerskog života.

Delegaciju Grada Mostara predvodili su gradonačelnik Mario Kordić i predsjednik Gradskog vijeća Đani Rahimić, a prisustvovali su i dopredsjednik Gradskog vijeća Goran Bošnjak te gradski vijećnici.

Program obilježavanja počeo je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika civilnim žrtvama rata u Grabovici.

Nakon toga je upriličen Put križa od spomenika do mjesnog groblja, gdje je služena sveta misa za ubijene civile.

U Grabovici su prije 33 godine ubijena 33 hrvatska civila, a zločin su počinili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine. Među žrtvama su bili mještani različite životne dobi.

Iz Grada Mostara poručeno je da obilježavanje godišnjice zločina u Grabovici ima za cilj očuvanje sjećanja na žrtve i iskazivanje pijeteta njihovim porodicama.

Okupljeni su i ove godine poručili da žrtve Grabovice ne smiju biti zaboravljene.