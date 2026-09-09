U akciji „Amadeus“ uhapšene tri osobe, predate Tužilaštvu BiH

Akcija „Amadeus“ rezultirala je hapšenjem Aleksandra Nikolića, Milutina Danilovića i Vladimira Grubačića, koji su jutros predati Tužilaštvu Bosne i Hercegovine zbog sumnje da su povezani s organizovanim kriminalom, trgovinom drogom i oružjem.

Uhapšeni su u prostorije Tužilaštva BiH dovedeni oko osam sati, nakon što su dan ranije lišeni slobode u policijskoj operaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Prema ranijim informacijama MUP-a RS-a, tri osobe dovode se u vezu s krivičnim djelom organizovanog kriminala, u vezi s neovlaštenim prometom droge i oružja.

Istražitelji sumnjaju da su bili dio međunarodnog lanca koji je nabavljao i transportovao drogu s područja Crne Gore i Albanije, nakon čega je ona preprodavana na području Bosne i Hercegovine i zemalja Evropske unije.

Akciju „Amadeus“ proveli su policijski službenici Uprave za organizovani i teški kriminal MUP-a Republike Srpske, uz učešće policijskih uprava Trebinje i Istočno Sarajevo.

Nakon predaje Tužilaštvu BiH očekuje se dalje postupanje tužioca, koji će odlučiti o narednim mjerama prema osumnjičenima.