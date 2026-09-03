Hrvatska oštro reagovala na objave o Mladiću: Peterica uhapšena, trojici ukidaju boravak

Jasmina Ibrahimović
Foto: ilustracija

Hrvatska oštro reagovala na objave o Mladiću: Peterica uhapšena, trojici ukidaju boravak

Dubrovačko-neretvanska policija uhapsila je pet muškaraca zbog objavljivanja sadržaja na društvenim mrežama kojima su veličali Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid i druge ratne zločine.

Među uhapšenima su četvorica državljana Bosne i Hercegovine, starosti 31, 30, 25 i 25 godina, koji privremeno borave u Hrvatskoj, te 35-godišnji državljanin Hrvatske.

Policija je kriminalistička istraživanja provela nakon više dojava građana zaprimljenih od 28. augusta do 2. septembra.

Utvrđeno je da su osumnjičeni na javno dostupnim profilima objavljivali fotografije, simbole, pjesme i tekstove kojima su odavali počast Mladiću. Policija navodi da su takve objave izazvale uznemirenost i vrijeđale nacionalne osjećaje građana.

Trojica državljana BiH već su privedena Općinskom sudu u Dubrovniku, gdje su nepravosnažno proglašena krivima i kažnjena novčanim kaznama.

Njima će, prema navodima policije, biti ukinute dozvole za boravak i rad, otkazan kratkotrajni boravak te izrečena zabrana ulaska u Hrvatsku na tri mjeseca. Pokrenut je i postupak protjerivanja iz Evropskog ekonomskog prostora uz dvogodišnju zabranu ulaska, koja bi stupila na snagu nakon pravosnažnosti presuda.

Četvrti državljanin BiH i 35-godišnji hrvatski državljanin također će biti privedeni Općinskom sudu u Dubrovniku.

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