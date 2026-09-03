Poštanska marka Univerziteta u Tuzli putovat će u 192 države svijeta

Jasmina Ibrahimović

Povodom 50. godišnjice Univerziteta u Tuzli predstavljena je prigodna poštanska marka koja simbolično bilježi pet decenija razvoja ove visokoškolske ustanove.

Jubilarna marka posvećena je generacijama studenata, nastavnika, istraživača i zaposlenika koji su tokom proteklih 50 godina doprinosili razvoju Univerziteta i njegovoj ulozi u obrazovnom, naučnom i društvenom životu Bosne i Hercegovine.

Rektor Univerziteta u Tuzli prof. dr. Amir Karić kazao je da marka predstavlja priznanje svima koji su gradili Univerzitet, ali i poruku mladima da svoju budućnost mogu vezati za ovu instituciju.

U obilježavanju jubileja učestvovala je i JP BH Pošta, koja je pripremila prigodno izdanje, dok likovno rješenje potpisuje dizajner Adnan Alagić.

Kako je istaknuto na promociji, marka će biti upućena u svih 192 države članice Svjetskog poštanskog saveza.

Poštanska marka „50 godina Univerziteta u Tuzli“ štampana je u tiražu od 10.000 primjeraka, nominalne vrijednosti 1,60 KM, a od danas je dostupna na šalterima BH Pošte i putem filatelističkog shopa.

Povodom jubileja, predstavnici BH Pošte uručili su rektoru Univerziteta u Tuzli i staklenu plaketu kao znak pažnje i uvažavanja za 50 godina rada ove ustanove.

Prigodna poštanska marka tako će ostati kao trajni zapis jednog od najznačajnijih jubileja Univerziteta u Tuzli.

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