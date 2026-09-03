Objavljene privremene rang-liste dobitnika stipendija Grada Živinice

Grad Živinice objavio je privremene rang-liste dobitnika stipendija za školsku i akademsku 2025/2026. godinu.

Rang-liste obuhvataju redovne učenike srednjih škola, redovne studente dodiplomskog studija, kao i učenike i studente s invaliditetom te polaznike s invaliditetom.

Liste je utvrdila Komisija za pripremu i provođenje postupka dodjele stipendija, formirana rješenjem gradonačelnika Živinica.

Nezadovoljni kandidati imaju pravo podnijeti prigovor Komisiji za rješavanje po prigovorima, putem Komisije za pripremu i provođenje postupka dodjele stipendija.

Rok za podnošenje prigovora je osam dana od dana objavljivanja privremenih rang-listi na zvaničnoj web stranici i oglasnoj tabli Grada Živinice.

Privremene rang-liste za učenike, studente i učenike i studente s invaliditetom dostupne su na zvaničnoj web stranici Grada Živinice.