Kako da sendvič ostane svjež do odmora: Nekoliko trikova koji sprečavaju raskvašen hljeb

Jasmina Ibrahimović

Sendvič pripremljen rano ujutro često do velikog odmora postane mekan i neprivlačan, posebno ako sadrži paradajz, krastavac ili druge namirnice koje otpuštaju vodu.

Glavni problem je vlaga iz nadjeva koja prelazi u hljeb, ali nekoliko jednostavnih trikova može pomoći da sendvič ostane svjež satima.

Najvažnije je obje kriške hljeba premazati maslacem, krem sirom ili majonezom, i to sve do rubova. Masnoća stvara zaštitni sloj koji usporava prodiranje vlage.

Paradajz, krastavac i kiseli krastavci ne bi trebali direktno dodirivati kruh. Bolje ih je staviti u sredinu sendviča, između kriški sira ili listova zelene salate. Vlažne sastojke prije slaganja dobro je lagano osušiti papirnim ubrusom.

Važan je i izbor kruha. Integralni, raženi, kifle i druga peciva gušće strukture duže ostaju čvrsti od tankih kriški bijelog hljeba. Dodatno može pomoći i kratko tostiranje.

Sendvič je najbolje spakovati u kutiju odgovarajuće veličine kako se ne bi pomjerao i raspadao u školskoj torbi.

Ako se priprema večer ranije, paradajz i krastavac najbolje je izostaviti ili ih spakovati odvojeno. Sendvič treba dobro umotati i do jutra čuvati u frižideru.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Prvi školski dan u TK: Besplatne knjige i novi sadržaji za...

Tuzla i TK

Danas počinje nova školska godina u TK

Istaknuto

Učenici se vraćaju u klupe: Nastava počinje i u školama gdje...

Newsletter

Nastava u TK počinje 1. septembra: Evo kada su raspusti i...

BiH

Han Pijesak priprema novo turističko naselje: Na više od 57 hektara...

Istaknuto

Zmajevi nakon meča sa Sjevernom Makedonijom dobili slobodno vrijeme

Vijesti

Tijelo Ratka Mladića danas stiže u Srbiju, Vučić najavio pojačane sigurnosne mjere

Vijesti

Kod Gradiške spriječen nezakonit prelazak granice 96 osoba, pronađena i dva čamca

Magazin

Bosnalijek u Banjoj Luci okupio vodeće stručnjake iz svijeta medicine i farmacije: Lizozim – enzim budućnosti

Vijesti

Počinje upis u Tuzla Rock School: Radionice s britanskim mentorima, koncert i novi programi

Tuzla i TK

Vrhovni sud FBiH povećao kaznu za pokušaj ubistva u Srebreniku

Učitati više