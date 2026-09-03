Kako da sendvič ostane svjež do odmora: Nekoliko trikova koji sprečavaju raskvašen hljeb

Sendvič pripremljen rano ujutro često do velikog odmora postane mekan i neprivlačan, posebno ako sadrži paradajz, krastavac ili druge namirnice koje otpuštaju vodu.

Glavni problem je vlaga iz nadjeva koja prelazi u hljeb, ali nekoliko jednostavnih trikova može pomoći da sendvič ostane svjež satima.

Najvažnije je obje kriške hljeba premazati maslacem, krem sirom ili majonezom, i to sve do rubova. Masnoća stvara zaštitni sloj koji usporava prodiranje vlage.

Paradajz, krastavac i kiseli krastavci ne bi trebali direktno dodirivati kruh. Bolje ih je staviti u sredinu sendviča, između kriški sira ili listova zelene salate. Vlažne sastojke prije slaganja dobro je lagano osušiti papirnim ubrusom.

Važan je i izbor kruha. Integralni, raženi, kifle i druga peciva gušće strukture duže ostaju čvrsti od tankih kriški bijelog hljeba. Dodatno može pomoći i kratko tostiranje.

Sendvič je najbolje spakovati u kutiju odgovarajuće veličine kako se ne bi pomjerao i raspadao u školskoj torbi.

Ako se priprema večer ranije, paradajz i krastavac najbolje je izostaviti ili ih spakovati odvojeno. Sendvič treba dobro umotati i do jutra čuvati u frižideru.