Počinje upis u Tuzla Rock School: Radionice s britanskim mentorima, koncert i novi programi

Jasmina Ibrahimović

S početkom nove školske godine počinje i upis u program Tuzla Rock School, a prijave su otvorene do 16. septembra 2026. godine.

Udruženje „Tuzla Live“ ovaj edukativni program realizuje već treću godinu, a polaznicima su i ove godine na raspolaganju izvođački smjerovi za bubnjeve, gitaru, klavijature, bas gitaru i pjevanje.

Novost su stručne obuke iz oblasti muzičke produkcije, pisanja pjesama, muzičke industrije i razvoja umjetnika, dok će dio programa biti dostupan i kroz certificiranu online nastavu.

Program se realizuje na tri lokacije u Tuzli – u Jazz Clubu, Bosanskom kulturnom centru i TC Pasaž.

Ovog vikenda, 5. i 6. septembra, od 15 do 18 sati u Jazz Clubu bit će održani Dani otvorenih vrata, gdje će zainteresovani moći dobiti informacije o programu i načinu upisa.

Istovremeno će biti održane radionice u okviru projekta „Jačanje savremenog muzičkog sektora u Zapadnom Balkanu“, koji „Tuzla Live“ provodi s britanskim partnerima iz WaterBear College of Music, uz podršku British Councila.

U nedjelju od 20 sati planirana je prezentacija programa, druženje te zajednički nastup mentora i polaznika radionica i Tuzla Rock Schoola.

Za prijavu je potrebno ispuniti online formular, dok su dodatne informacije dostupne putem telefona 062/761-331.

pročitajte i ovo

Vijesti

Univerzitet u Tuzli prima još 273 studenta, školarina 100 KM

Tuzla i TK

Hemijska škola Tuzla upisuje učenike u prvi razred za školsku 2026/2027....

Sport

ŽFK Sloboda 2024 poziva djevojčice na upis u fudbalsku školu

Tuzla i TK

U tuzlanskim osnovnim školama u toku upis učenika u prve razrede

Tuzla i TK

Dječiji hor “Lege Artis” Tuzla otvorio upis novih članova

PROMO

6. Tuzla Rock School koncert 23.11.25. i upis u novi ciklus!

Tuzla i TK

Vrhovni sud FBiH povećao kaznu za pokušaj ubistva u Srebreniku

Newsletter

Hrvati oduševljeni Tuzlom: „Grad bez mora postao omiljena ljetna destinacija“

Vijesti

EUFOR u Mostaru demonstrira vojnu spremnost u vježbi „Brzi odgovor 2026“

Newsletter

Ništa od dolaska Bajraktarevića u Hajduk: Transfer navodno nije bio ni blizu realizacije

Newsletter

Edin Džeko se oprašta od reprezentacije BiH: Protiv Švedske igra posljednji meč

Učitati više