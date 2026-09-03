Počinje upis u Tuzla Rock School: Radionice s britanskim mentorima, koncert i novi programi

S početkom nove školske godine počinje i upis u program Tuzla Rock School, a prijave su otvorene do 16. septembra 2026. godine.

Udruženje „Tuzla Live“ ovaj edukativni program realizuje već treću godinu, a polaznicima su i ove godine na raspolaganju izvođački smjerovi za bubnjeve, gitaru, klavijature, bas gitaru i pjevanje.

Novost su stručne obuke iz oblasti muzičke produkcije, pisanja pjesama, muzičke industrije i razvoja umjetnika, dok će dio programa biti dostupan i kroz certificiranu online nastavu.

Program se realizuje na tri lokacije u Tuzli – u Jazz Clubu, Bosanskom kulturnom centru i TC Pasaž.

Ovog vikenda, 5. i 6. septembra, od 15 do 18 sati u Jazz Clubu bit će održani Dani otvorenih vrata, gdje će zainteresovani moći dobiti informacije o programu i načinu upisa.

Istovremeno će biti održane radionice u okviru projekta „Jačanje savremenog muzičkog sektora u Zapadnom Balkanu“, koji „Tuzla Live“ provodi s britanskim partnerima iz WaterBear College of Music, uz podršku British Councila.

U nedjelju od 20 sati planirana je prezentacija programa, druženje te zajednički nastup mentora i polaznika radionica i Tuzla Rock Schoola.

Za prijavu je potrebno ispuniti online formular, dok su dodatne informacije dostupne putem telefona 062/761-331.