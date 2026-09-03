Hrvati oduševljeni Tuzlom: „Grad bez mora postao omiljena ljetna destinacija“

Panonska jezera u Tuzli ponovo su privukla pažnju regionalnih medija. Hrvatski portal Putni Kofer predstavio je Tuzlu kao grad koji, iako je stotinama kilometara udaljen od mora, svojim uređenim plažama, slanim jezerima i ljetnom atmosferom pruža pravi osjećaj odmora na obali.

U tekstu se ističe da su Panonska jezera postala jedan od najprepoznatljivijih simbola Tuzle i važan razlog zbog kojeg tokom ljeta u ovaj grad dolaze turisti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i drugih evropskih zemalja.

Posebno se naglašava jedinstvena povezanost Tuzle sa soli. Kompleks danas čine tri slana jezera s više od kilometra uređene obale, a prvo jezero otvoreno je 2003. godine. U sklopu Panonike posjetiocima su dostupni i brojni ugostiteljski, sportski i zabavni sadržaji.

Putni Kofer navodi i da završetak glavne ljetne sezone nije označio kraj kupanja. Zbog povoljnih vremenskih prilika Panonska jezera nastavljaju raditi i tokom septembra, svakog dana od 9 do 18 sati, uz niže cijene ulaznica.

Hrvatski portal Panoniku opisuje kao uspješan primjer kako je Tuzla svoje prirodno bogatstvo i tradiciju vezanu za sol pretvorila u turističku atrakciju koja danas privlači veliki broj posjetilaca.