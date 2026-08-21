Panonska jezera u septembru domaćin Bike Festa Panonika Tuzla 2026

Bike Fest Panonika Tuzla 2026 bit će održan od 11. do 13. septembra u kompleksu Panonskih jezera, u organizaciji Moto kluba Tuzla i JP Pannonica Tuzla.

Tradicionalna manifestacija i ove godine okupit će bajkere i ljubitelje motocikala, rock muzike i druženja, uz višednevni program, koncerte, bajkerske igre, defile kroz grad i prateće sadržaje.

Program počinje u petak, 11. septembra, u 12 sati otvaranjem kampa i dočekom gostiju, nakon čega su planirani kupanje na jezerima i druženje. Večernji muzički program počinje u 20 sati, a nastupit će Infuzija, Fredies Friends i Riff, uz Go Go Dance program.

Najviše sadržaja planirano je za subotu, 12. septembra. Dan počinje doručkom za bajkere u 9 sati, dok će od 13 do 17 sati biti održani DJ Pjena Party, bajkerske igre i takmičenja. Ručak za učesnike planiran je od 15 do 17 sati, a nakon toga slijedi dodjela nagrada i zahvalnica.

Poseban dio programa bit će održan u 17:55 sati pod nazivom „Bukom motora protiv tišine ALS-a“. Bajkeri će na ovaj način pružiti podršku Udruženju Neuron i obilježavanju Dana borbe protiv ALS-a, nakon čega će u 18 sati uslijediti tradicionalni defile motociklista kroz Tuzlu.

Večernji koncertni program u subotu počinje u 19:30 sati, a nastupit će Arterije, KillerFace, Bombaj Štampa i Sinhro. Program će biti upotpunjen Go Go Dance nastupom i vatrometom.

Bike Fest Panonika Tuzla 2026 završava u nedjelju, 13. septembra, kada je od 8 sati planiran doručak za bajkere i ispraćaj gostiju.

Organizatori su najavili da će ulaz za bajkere biti besplatan, kao i obroci tokom manifestacije, dok su za pobjednike bajkerskih igara osigurane vrijedne nagrade. Među njima su sedmodnevno ljetovanje na Jadranu, kacige, koferi i druga oprema.

Nagrade su predviđene i za najudaljeniji i najbrojniji klub, najstarijeg bajkera sa vozačkom dozvolom A kategorije, kao i za prvu bajkericu koja u petak nakon zvaničnog otvaranja kampa motorom uđe u kamp.

Ulaz za građane iznosit će 10 KM, a moguć je preko južne kapije Panonike, odnosno pješačkog prelaza iz Gradskog parka, kao i preko zapadnog ulaza Lovac.

Organizatori poručuju da je Bike Fest Panonika Tuzla 2026 otvoren za sve ljubitelje dobre muzike, motocikala i zabave.