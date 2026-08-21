Od 11 do 92 KM: Delić odgovorio na kritike zbog povećanja penzija

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić osvrnuo se na tvrdnje koje se posljednjih mjeseci iznose o povećanju penzija, navodeći da podaci, prema njegovim riječima, pokazuju značajniji rast primanja penzionera nego što se to predstavlja u dijelu javnosti.

Delić je kazao da se mogu čuti različite ocjene – od tvrdnji da su penzije povećane za svega nekoliko maraka, do navoda da je rast u potpunosti „pojela“ inflacija.

„Kažu sve i suprotno od svega. Kažu penzije rasle 26 feninga, kažu povećane dvije marke, kažu 15,08 posto nije neki rezultat. Neki priznaju da povećanje postoji, ali onda kažu da mi ništa nismo uradili i da su se penzioneri sami izborili za svoja prava“, naveo je Delić.

Prema podacima koje je iznio, najniža penzija je od 2023. godine sa 538 KM povećana na oko 691 KM za postojeće korisnike najniže penzije, dok za one koji se penzionišu prema novim pravilima od januara ove godine iznosi oko 714 KM.

Kako je pojasnio, u odnosu na najnižu penziju iz 2023. godine, riječ je o povećanju od 153 KM, odnosno oko 28 posto za postojeće korisnike, dok je za nove penzionere razlika 176 KM ili gotovo 33 posto.

Delić posebno ističe povećanje u 2026. godini.

„Samo u 2026. godini penzije su porasle 15,08 posto. Za postojećeg korisnika najniže penzije to je oko 92 konvertibilne marke više svakog mjeseca, odnosno više od 1.100 KM na godišnjem nivou“, rekao je.

Prema njegovim riječima, da nije došlo do izmjene zakonskog rješenja, ovogodišnji rast penzija iznosio bi oko pet posto, odnosno bio bi približno tri puta manji.

Govoreći o tvrdnjama da je rast penzija poništen inflacijom, Delić navodi da je kretanje cijena već sastavni dio formule prema kojoj se penzije usklađuju.

„Rast cijena je ugrađen u samu formulu povećanja penzija. Što cijene više rastu, veći je njihov uticaj na rast penzija. Kako je onda inflacija pojela povećanje ako povećanje penzija direktno zavisi od povećanja cijena?“, upitao je Delić.

Dodao je da zakonska formula rast plata i cijena povezuje sa rastom penzija, te poručio da će penzioneri nove iznose moći vidjeti na čekovima i računima 4. septembra.