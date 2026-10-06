Policija sa drogom zaplijenila i spisak kupaca

Akcija Horizont u Trebinju rezultirala je hapšenjem dvije osobe i zapljenom više od 5,4 kilograma različitih vrsta droge, a među predmetima koje je policija pronašla je i sveska sa evidencijom kupaca. Policija je slobode lišila osobe inicijala S.S. i D.S. iz Trebinja, koje se sumnjiče za neovlaštenu proizvodnju i promet opojnih droga.

Akciju su proveli pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policijske uprave Trebinje, uz saradnju Žandarmerije.

Akcija Horizont u Trebinju otkrila marihuanu, amfetamin i kokain

Tokom pretresa policija je oduzela 3.383,14 grama marihuane, 1.971,1 gram amfetamina i 79,38 grama kokaina. Pronađeno je i više sjemenki marihuane, čime ukupna količina zaplijenjenih narkotika premašuje 5,4 kilograma. Glas Srpske

Među oduzetim predmetima su mobilni telefoni, SIM kartice i nosači kartica, kao i detektor frekvencijskih signala. Policija je pronašla i pištolj „Crvena zastava“ kalibra devet milimetara sa okvirom i šest metaka te digitalnu vagu za precizno mjerenje.

Posebno se izdvaja sveska u kojoj je, prema navodima policije, vođena evidencija kupaca droge. Taj predmet, kao i ostali pronađeni tokom akcije, može biti korišten u daljem krivičnom postupku.

Fotografije zaplijenjenog materijala pokazuju i veći broj manjih pakovanja sa ilustracijama i natpisima. Pojedini mediji navode da su na pakovanjima prikazani Pablo Escobar i likovi povezani s filmovima o mafiji, dok je na nekima ispisana poznata Escobarova izreka „srebro ili olovo“.

Nakon završetka kriminalističke obrade, osumnjičeni će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predati postupajućem tužiocu Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, pod čijim nadzorom se akcija Horizont u Trebinju provodi.