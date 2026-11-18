Potresno svjedočenje o navodnom zlostavljanju pacijenata na Odjelu urgentne psihijatrije Kantonalne bolnice Zenica iznijela je danas Mujesira Durmiš, sestra preminulog Muhameda Hamzića.

Tokom mirnog okupljanja građana ispred bolnice govorila je o iskustvima svog brata, za kojeg tvrdi da je tokom liječenja bio izložen fizičkom i psihičkom nasilju.

Muhamed Hamzić proveo je dva mjeseca na liječenju tokom pandemije koronavirusa. Njegova sestra ispričala je da je hospitaliziran nakon što mu se zdravstveno stanje pogoršalo poslije smrti majke, za koju je bio posebno vezan.

Zbog epidemioloških mjera porodica ga nije mogla posjećivati, a informacije o njegovom stanju dobivala je telefonskim putem. Mujesira tvrdi da je redovno dostavljala sve što mu je bilo potrebno, uključujući sredstva za ličnu higijenu.

Međutim, kada se vratio kući, porodica je, prema njenim riječima, zatekla potpuno promijenjenog čovjeka.

„Moj brat, kad je došao, nije smio vodi prići uopće. Nije smio pogledati nijednog stranca od pustog straha. Mi nismo znali šta se događa“, ispričala je Durmiš.

Navela je da je Muhamed iz bolnice izašao zapušten, neobrijan, s poderanom odjećom i znatno manjom tjelesnom težinom. Prije hospitalizacije, kako tvrdi, imao je više od 100 kilograma.

Tvrdnje o zlostavljanju na psihijatriji u Zenici

Najuznemirujući dio svjedočenja odnosio se na ono što je Muhamed, prema riječima njegove sestre, ispričao nakon povratka iz bolnice.

Tvrdio je da su ga pojedini zaposlenici ponižavali, skidali golog i ismijavali, kao i da su mu tokom kupanja vrućom vodom povrijedili oči. Također je porodici govorio da je bio vezan i ostavljen da cijelu noć provede ispod prozora.

Mujesira je prenijela i bratovu tvrdnju da ga je jedan medicinski tehničar odveo u posebnu prostoriju, gdje ga je navodno fizički zlostavljao.

„I uveo ga u sobu, stavio ga na stol, stavio mu jabuku u usta i gušio ga jastukom. Tako donekle, koliko je mogao trpjeti. I onda ga je pustio. I rekao mu je: ‘Za ovo ne smije niko znati'“, ispričala je Durmiš, prenoseći ono što joj je brat govorio.

Naglasila je da je vjerovala Muhamedovim riječima jer joj tokom prethodnih liječenja nikada nije pričao o sličnim iskustvima.

Porodica tvrdi da nije dobila odgovore od bolnice

O promjenama u Muhamedovom ponašanju govorila je i njegova sestrišna Sumejja Huseinspahić. Prisjetila se posjete tokom koje se njen dajdža uplašio njenog supruga, iako ga je odranije poznavao.

Prema njenim riječima, Muhamed se toliko prepao da se povukao u ugao prostorije, a tokom cijele posjete pokazivao je izražen strah.

Porodica je, nakon što je saznala za navodno zlostavljanje, kontaktirala bolnicu i tražila objašnjenje.

Huseinspahić tvrdi da su im iz bolnice odgovorili kako Muhamed halucinira te da njegove izjave mogu biti posljedica lijekova. Navela je da porodica, uprkos pokušajima da razgovara s nadležnim osobljem, nikada nije dobila konkretne odgovore.

Prema njenim saznanjima, nakon njihovih obraćanja postavljene su nadzorne kamere, ali nije navela da li je provedena zvanična istraga o bratovim tvrdnjama.

Okupljeni traže odgovornost za postupanje prema pacijentima

Tokom današnjeg okupljanja ispred Kantonalne bolnice Zenica, Sumejja Huseinspahić poručila je da odgovornost za eventualno nasilje ne bi smjela biti ograničena samo na osobe koje su ga neposredno počinile.

Istakla je da su odgovorni i oni koji su mogli svjedočiti zlostavljanju, a nisu reagovali.

Građani okupljeni ispred bolnice zatražili su rasvjetljavanje okolnosti postupanja prema pacijentima na Odjelu urgentne psihijatrije.

Navodi koje je iznijela porodica Hamzić predstavljaju njihova svjedočenja i tvrdnje o događajima tokom ranijeg liječenja, a ne sudski utvrđene činjenice.