Bivši pacijent psihijatrije u Zenici Semir Šabić izjavio je da je spreman javno svjedočiti o nasilju i ponižavanju koje je, prema vlastitim tvrdnjama, doživio tokom liječenja u Kantonalnoj bolnici Zenica.

Njegovo obraćanje dolazi uoči sutrašnjeg protesta bivših pacijenata i njihovih porodica, koji zahtijevaju istragu o postupanju prema pacijentima i utvrđivanje odgovornosti.

Šabić, koji je pokrenuo građansku inicijativu bivših pacijenata, članova porodica i građana Zenice, u otvorenom obraćanju medijima naveo je da želi javno govoriti o iskustvima s Odjela urgentne psihijatrije.

Tvrdi da je tokom boravka u bolnici bio izložen fizičkom zlostavljanju, ponižavanju i nehumanom postupanju. Spreman je, kako navodi, pred kamerama iznijeti vlastito iskustvo i pokazati dokumentaciju koju posjeduje.

„Spreman sam stati pred kamere, pred novinare i pred javnost, te ispričati sve što sam lično doživio i čemu sam svjedočio“, poručio je Šabić.

Traži da istraga obuhvati i odgovornost rukovodilaca

Šabić smatra da se provjera mogućih nepravilnosti ne bi trebala ograničiti na pet zaposlenika Kantonalne bolnice Zenica koji su uhapšeni zbog sumnje na nasilje nad 24-godišnjim pacijentom.

Prema njegovim riječima, potrebno je ispitati i da li su osobe na rukovodećim pozicijama imale saznanja o eventualnom nezakonitom postupanju, kao i jesu li propustile reagovati.

„Ako su postojali naredbodavci, ako je neko znao šta se dešava i ako su postojali propusti u rukovođenju i nadzoru, onda istraga mora obuhvatiti i taj nivo odgovornosti“, naveo je.

Naglašava da ne traži da bilo ko bude proglašen krivim bez dokaza, već da nadležne institucije provjere sve navode i utvrde eventualnu odgovornost.

Šabić tvrdi i da mu se obraćaju drugi bivši pacijenti, kao i članovi njihovih porodica, koji navode da su imali slična iskustva. Prema njegovim riječima, pojedini se još ne usuđuju javno govoriti o onome što tvrde da su doživjeli.

Sutra protest ispred Kantonalne bolnice Zenica

Građanska inicijativa za sutra, 18. novembra, u 11:55 sati najavila je mirni protest ispred glavne kapije Kantonalne bolnice Zenica.

Organizatori zahtijevaju nezavisnu istragu o navodima bivših pacijenata, uključujući provjeru eventualnih propusta i postupanja rukovodećih osoba tokom posljednjih deset godina.

Od direktora bolnice Tarika Zulovića planiraju zatražiti sastanak i lično mu predati zahtjeve inicijative.

Među zahtjevima je i dostavljanje podataka o broju pacijenata koji su preminuli tokom boravka na psihijatrijskim odjelima u protekloj deceniji, uz poštivanje zakona o zaštiti ličnih podataka.

Ostavka šefice urgentne psihijatrije nakon hapšenja zaposlenika

Najavljeno okupljanje dolazi nakon slučaja u kojem je policija uhapsila pet zaposlenika Kantonalne bolnice Zenica zbog sumnje da su upotrijebili prekomjernu silu prema 24-godišnjem pacijentu.

Prema ranijim informacijama, pacijent je zadobio lakše tjelesne povrede, a slučaj je policiji prijavila Uprava bolnice, koja je dostavila i videosnimke događaja.

Nakon incidenta Alma Mulić podnijela je ostavku na mjesto šefice urgentne psihijatrije.

Organizatori protesta smatraju da ostavke ne mogu zamijeniti institucionalno utvrđivanje odgovornosti i traže da se ispitaju i ranije prijave, ukoliko su postojale.

Šabić je pozvao novinare da profesionalno istraže navode bivših pacijenata i omoguće im da javno iznesu svoja iskustva, uz zaštitu identiteta osoba koje ne žele biti prepoznate.

„Ne tražim osvetu. Tražim istinu. Ne tražim da se bilo ko osudi bez dokaza. Tražim da niko ko je eventualno odgovoran ne bude zaštićen od istrage“, poručio je Šabić.

Mirni protest bit će održan pod sloganom „Ako vi nećete, mi ćemo!“, a početak je zakazan za sutra u 11:55 sati ispred Kantonalne bolnice Zenica.