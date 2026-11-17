Veterinarski zavod TK dobit će finansijsku podršku od 150.000 KM, nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona danas odobrila sredstva za sufinansiranje tekućih troškova poslovanja ove javne ustanove.

Odobrena sredstva bit će iskorištena za održavanje akreditacije, nabavku laboratorijskog potrošnog materijala i reagenasa, kao i održavanje laboratorijske opreme neophodne za obavljanje svakodnevnih poslova.

Dio novca predviđen je i za pokrivanje redovnih troškova poslovanja Zavoda.

Finansijska podrška ima za cilj osigurati stabilnije uslove rada ustanove, posebno u segmentu laboratorijskih ispitivanja koja zahtijevaju kontinuirano ulaganje u opremu i materijale.

Veterinarski zavod TK na ovaj način dobija dodatna sredstva za održavanje postojećih kapaciteta i nesmetano obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.