Vlada TK vraća Federaciji BiH neutrošena sredstva iz 2024. godine

Ali Huremović
Vlada TK vraća Federaciji BiH neutrošena sredstva iz 2024. godine

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o povratu 915,84 KM neutrošenih sredstava koja su kantonu dodijeljena iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu.

Odluka je donesena na današnjoj vanrednoj sjednici Vlade TK, a sredstva će biti vraćena Federalnom ministarstvu finansija.

Riječ je o novcu koji je Tuzlanskom kantonu dodijeljen u okviru budžetske stavke „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI“, na osnovu federalne odluke o kriterijima i raspodjeli sredstava za 2024. godinu.

Povratom iznosa od 915,84 KM bit će izvršen obračun i vraćanje dijela sredstava koja nisu utrošena u okviru dodijeljenog transfera.

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