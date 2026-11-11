Tuzlanski kanton dobija osam specijaliziranih službi za spašavanje građana

Tuzlanski kanton dobit će osam specijaliziranih službi zaštite i spašavanja, nakon što je Vlada TK danas usvojila uredbu kojom se uređuje njihova organizacija, opremanje i djelovanje u slučaju prirodnih i drugih nesreća.

Cilj je omogućiti bržu i efikasniju pomoć stanovništvu u situacijama kada su ugroženi životi i imovina.

Uredbom je predviđeno organizovanje službi za gorsko spašavanje, spašavanje na vodi i pod vodom, izvlačenje iz ruševina te izviđanje i osmatranje iz zraka.

Posebne službe bit će zadužene za biološko-hemijsku zaštitu, zbrinjavanje stanovništva i humanitarnu podršku, pripremu i distribuciju pomoći te informisanje i medijsku podršku tokom kriznih situacija.

Kako će funkcionisati službe zaštite i spašavanja u TK?

Prema novoj uredbi, specijalizirane službe bit će povezane s postojećim kapacitetima javnih ustanova, privrednih društava i udruženja građana.

Na taj način planirano je bolje korištenje opreme i stručnog osoblja, kao i efikasnija koordinacija tokom intervencija na terenu.

Iz Vlade Tuzlanskog kantona podsjećaju da su prethodnih godina izdvajana sredstva za opremanje gradskih i općinskih struktura civilne zaštite, kao i za sanaciju šteta na lokalnoj infrastrukturi.

Novim organizacijskim rješenjima nastoji se unaprijediti spremnost službi za reagovanje u slučaju poplava, klizišta, zemljotresa i drugih vanrednih okolnosti.