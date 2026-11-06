Za zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca u TK osigurano 750.000 KM

Za zapošljavanje i samozapošljavanje djece šehida i poginulih boraca u Tuzlanskom kantonu ove godine osigurano je 750.000 KM, a javni poziv za prijavu bit će objavljen u ponedjeljak, 9. novembra.

Program je namijenjen pružanju podrške pri zapošljavanju kod poslodavaca, ali i pokretanju vlastitog biznisa.

Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević i direktor JU Službe za zapošljavanje TK Miralem Softić potpisali su danas Protokol o saradnji kojim je definisana realizacija ovogodišnjeg programa.

Riječ je o nastavku zajedničkih aktivnosti Ministarstva za boračka pitanja TK, Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalne Službe za zapošljavanje, koje se provode već nekoliko godina.

Za realizaciju programa Ministarstvo za boračka pitanja TK izdvojilo je 500.000 KM, dok je Federalni zavod za zapošljavanje osigurao dodatnih 250.000 KM.

Ministrica Dizdarević istakla je da se program iz godine u godinu unapređuje, čime se stvaraju mogućnosti za zapošljavanje većeg broja članova porodica šehida i poginulih boraca.

„Intencija Ministarstva bila je i prošle godine, a i ove godine, da ukoliko budemo imali veći broj prijavljenih koji žele da se zaposle ili pokrenu vlastitu djelatnost, pronađemo način da povećamo budžet kako bi sredstva bila dovoljna“, poručila je Dizdarević.

Prema njenim riječima, tokom prošle godine kroz aktivnosti resornog ministarstva zaposleno je 50 posto više članova porodica poginulih boraca i šehida nego godinu ranije.

Direktor Službe za zapošljavanje TK Miralem Softić pojasnio je da će ova ustanova biti zadužena za operativno provođenje programa, dok su finansijska sredstva osigurana kroz saradnju kantonalnog ministarstva i Federalnog zavoda za zapošljavanje.

„Ovo je program koji provodimo godinama. Potpisanim protokolom definisana su opća pitanja, dok će cjelokupan operativni dio realizovati Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona“, kazao je Softić.

Dizdarević je pozvala nezaposlenu djecu šehida i poginulih boraca koja imaju poslovnu ideju da iskoriste priliku za pokretanje samostalne djelatnosti. Poziv je uputila i poslodavcima zainteresovanim za zapošljavanje pripadnika ove kategorije.

Javni poziv za zapošljavanje i samozapošljavanje djece šehida i poginulih boraca bit će objavljen u ponedjeljak, 9. novembra.