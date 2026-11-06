Budžet Tuzle za 2027. godinu predmet je javne rasprave u okviru koje korisnici iz oblasti boračko-invalidske zaštite mogu dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja o planiranoj raspodjeli sredstava. Rok za dostavljanje prijedloga je 17. novembar.

Gradsko vijeće Tuzla donijelo je odluku o načinu provođenja javne rasprave o Nacrtu budžeta i Nacrtu odluke o njegovom izvršavanju za narednu godinu. Za provođenje dijela rasprave koji se odnosi na sredstva namijenjena korisnicima boračko-invalidske zaštite zadužena je nadležna gradska služba.

Budžet Tuzle za 2027. godinu: Kako dostaviti prijedloge?

Zainteresovani korisnici mogu dostaviti pisane prijedloge, sugestije i primjedbe na adresu Grada Tuzle, Služba za boračko-invalidsku zaštitu, povratak i integraciju raseljenih lica, Aleja Alije Izetbegovića broj 4, 75000 Tuzla.

Primjedbe je moguće poslati i elektronskim putem na adrese [email protected] i [email protected].

Prijedlozi se odnose na dio nacrta budžeta kojim su predviđena sredstva za korisnike iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Iz Gradske uprave navode da su Nacrt budžeta Grada Tuzle za 2027. godinu i Nacrt odluke o njegovom izvršavanju dostupni na službenoj internet stranici Grada Tuzle, gdje zainteresovani mogu pregledati dokumente prije dostavljanja svojih mišljenja.

Za dodatne informacije građanima je na raspolaganju kontakt telefon 035 307 560.

Dokumenti su dostupni na službenoj stranici Grada Tuzle.