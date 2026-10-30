Radovi na Južnoj saobraćajnici u Tuzli nastavljaju se u ponedjeljak, 2. novembra, zbog čega će dio ulice Husinskih rudara biti potpuno zatvoren za saobraćaj. Istovremeno će na dijelu ulice Mitra Trifunovića Uče biti uspostavljen privremeni dvosmjerni režim saobraćaja.

Iz Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle saopćeno je da je završena prva faza sanacije putne infrastrukture i asfaltiranja dijela Južne gradske saobraćajnice, na dionici od Bingo City Centra do spoja s ulicom Husinskih rudara.

Radovi su realizovani u saradnji s JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, koje je upravitelj ceste i investitor projekta.

Radovi na Južnoj saobraćajnici donose novi režim saobraćaja

Naredna faza obuhvata ulicu Husinskih rudara, od raskrsnice s ulicom Krojčica do spoja s ulicom Mitra Trifunovića Uče.

Od ponedjeljka će dio ulice Husinskih rudara, gledano iz pravca naselja Miladije, od raskrsnice s ulicom Mitra Trifunovića Uče do raskrsnice s ulicom Krojčica, biti potpuno zatvoren za saobraćaj.

Na dionici ulice Mitra Trifunovića Uče, od Bingo City Centra do raskrsnice s ulicom Husinskih rudara, saobraćaj će se odvijati u oba smjera. Između kolovoznih traka bit će postavljene zaštitne barijere i odgovarajuća privremena saobraćajna signalizacija.

Tokom izvođenja radova privremeno će biti isključeni i semafori na raskrsnici s ulicom Krojčica.

Iz Grada Tuzle pozvali su građane da, dok traju radovi na Južnoj saobraćajnici, po mogućnosti koriste alternativne putne pravce i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Tačan datum završetka radova nije naveden.