Nastavljeno asfaltiranje ulice Borić u Tuzli, za radove izdvojeno više od 209 hiljada KM

Asfaltiranje ulice Borić u Tuzli nastavljeno je u okviru radova na sanaciji putne infrastrukture u Mjesnoj zajednici Centar. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić objavio je nove fotografije s gradilišta, potvrdivši nastavak radova na saobraćajnici za čiju je aktuelnu sanaciju izdvojeno više od 209 hiljada KM.

Prema ranije objavljenim podacima Grada Tuzle, radovi obuhvataju sanaciju i asfaltiranje dionice duge 510 metara, a njihova vrijednost iznosi 209.432,93 KM. Projekat se realizuje u okviru gradskog programa „Putna infrastruktura II“.

„Ulaganjem u putnu infrastrukturu unapređujemo uslove za sigurnije i ugodnije kretanje te kvalitetniji svakodnevni život naših sugrađanki i sugrađana“, poručio je Lugavić putem Facebooka.

Asfaltiranje ulice Borić nastavljeno nakon prve faze sanacije

Podsjećamo, prva faza sanacije ove saobraćajnice završena je u augustu ove godine, a za nju je iz Budžeta Grada Tuzle izdvojeno 200.000 KM.

Tada je, osim sanacije dijela kolovoza, riješen i problem odvodnje oborinskih voda, koji je ranije predstavljao poteškoću stanovnicima ovog dijela grada.

Iz Gradske uprave još u augustu najavljeno je da će radovi biti nastavljeni prema ulici Adele Behr, uz plan da druga faza sanacije i popravka dodatnih oštećenih dijelova asfalta budu završeni do kraja godine.

Zbog izvođenja radova Grad Tuzla je od 23. septembra najavio potpunu obustavu saobraćaja na dijelu ulice Borić do raskrsnice s ulicom Adele Behr, uz korištenje alternativnih pravaca do završetka sanacije.

Prema ranijim najavama gradske administracije, potpuna sanacija ulice Borić predviđena je kroz naredne aktivnosti, dok se trenutni radovi odnose na ugovorenu dionicu u okviru programa „Putna infrastruktura II“.